Комлесхоз Подмосковья напомнил о недопустимости пала травы

В Подмосковье открыт пожароопасный сезон, а специалисты уже ликвидировали 10 лесных пожаров, рассказали в пресс-службе подмосковного Комлесхоза.

Отмечается, что 99% пожаров — дело рук человека. Брошенные окурки и спички, пиротехника, оставленные без присмотра костры любителей шашлыков на природе, поджоги травы и тополиного пуха, пожароопасные агрегаты — все, что искрит и дает открытый огонь — может привести к пожарам.

Везде, где прошли палы, уже не будет прежнего разнотравья, сорняки захватят освободившуюся территорию. В огне также могут погибнуть и пострадать звери, пресмыкающиеся и земноводные. На месте поджога нормальная жизнь растений и насекомых восстановится лишь через пять-шесть лет, а часто не восстановится уже никогда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.