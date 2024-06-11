Комитеты Мособлдумы поддержали законопроект о совершенствовании налоговой системы

Профильные комитеты Мособлдумы рассмотрели федеральные законопроекты, направленные на совершенствование налоговой системы. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Одним из основных нововведений станет внедрение прогрессивной шкалы НДФЛ: Для работников с доходом до 2,4 млн. рублей в год (менее 200 тыс. рублей в месяц) ставка НДФЛ сохраняется на действующем уровне в 13%; для доходов от 2,4 до 5 млн. рублей — 15%; для доходов от 5 до 20 млн. рублей — 18%; для доходов от 20 до 50 млн. рублей — 20%; для доходов свыше 50 млн. рублей — 22%.

Установление прогрессивной шкалы НДФЛ коснется только 3% трудоспособных жителей страны.

При этом доходы участников СВО не попадают под повышение НДФЛ, для них сохраниться прежний порядок налогообложения.

Для родителей с двумя и более детьми, среднедушевой доход на члена семьи которых не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума в месяц, будет осуществляться возврат уплаченного НДФЛ в размере 7% из 13%. То есть ставка для таких семей фактически составит 6%.

«Налоговая реформа, точнее ее принцип, отвечает запросу справедливости — кто больше зарабатывает, тот и больше помогает обществу», — подчеркнул председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Как отметил председатель комитета по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов: «В первую очередь устанавливаются долгосрочные источники финансирования бюджетных обязательств. Средства в бюджете аккумулируются для того, чтобы решать задачи социального характера».

Предполагаются нововведения и в сфере предпринимательства. Планируется повысить ставку по налогу на прибыль с 20% до 25%. Это позволит отказаться от использования оборотных сборов, таких как курсовые экспортные пошлины.

Предлагается увеличение порогов УСН по доходам до 450 млн. руб. и основным средствам до 200 млн. руб.

Вместе с этим отменят повышенные ставки в рамках системы УСН — 8% для базы «Доходы» и 20% для базы «Доходы минус расходы». Сейчас такие ставки действуют при доходе от 199,35 млн. рублей. Вместо этого весь бизнес на УСН будет применять базовые ставки: 6% при базе «Доходы», 15% при базе «Доходы минус расходы».

Предложено ввести НДС для малого и среднего бизнеса с доходами выше 60 млн. рублей в год.

При этом бизнесу предоставят варианты по выплате НДС на выбор: общий режим 20% (10% для определенной категории товаров) НДС со всеми вычетами; 5% НДС, без права на вычеты (для доходов до 250 млн. руб.) и 7% НДС, без права на вычеты (для доходов до 450 млн. руб.).

Изменение не затронет большую часть бизнеса. По данным Минфина, у 96,8% предпринимателей и компаний на упрощенной системе налогообложения выручка составляет менее 60 млн. рублей.

Для предпринимателей, готовых отказаться от схем дробления и начать работать «в белую», будет предусмотрена налоговая амнистия, которая создаст условия для выхода из тени.

Комитеты Мособлдумы поддержали представленные федеральные законопроекты без замечаний. Принято решение вынести их рассмотрение отдельным вопросом на ближайшее заседание Мособлдумы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал глава региона.