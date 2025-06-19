сегодня в 19:02

Комитет по конкурентной политике Подмосковья проведет эфир о закупках товаров юрлицами

26 июня в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области состоится прямой эфир на тему «Национальный режим в закупках, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Рассматриваемые вопросы:

меры правительства РФ по предоставлению национального режима с 01.01.2025;

порядок применения национального режима корпоративными заказчиками;

минимальная обязательная доля закупок российских товаров.

Эфир проведет начальник управления сопровождения корпоративных закупок ГКУ «Региональный центр торгов» Юлия Корина.

Вопросы к эфиру можно направить через платформу обратной связи с 19 по 25 июня по ссылке.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Московской области заключается около 400 тыс. государственных и муниципальных контрактов.