Комитет по конкурентной политике Подмосковья проведет эфир о закупках товаров юрлицами
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26 июня в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области состоится прямой эфир на тему «Национальный режим в закупках, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Об этом сообщает пресс-служба комитета.
Рассматриваемые вопросы:
- меры правительства РФ по предоставлению национального режима с 01.01.2025;
- порядок применения национального режима корпоративными заказчиками;
- минимальная обязательная доля закупок российских товаров.
Эфир проведет начальник управления сопровождения корпоративных закупок ГКУ «Региональный центр торгов» Юлия Корина.
Вопросы к эфиру можно направить через платформу обратной связи с 19 по 25 июня по ссылке.
Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Московской области заключается около 400 тыс. государственных и муниципальных контрактов.