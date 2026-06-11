Комиссия по делам несовершеннолетних прошла в Подольске 9 июня

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состоялось 9 июня в Подольске. Участники обсудили безопасность детей летом, профилактику интернет-угроз и развитие наставничества, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заседание провел председатель комиссии, заместитель главы городского округа Подольск Евгений Градсков. Участники рассмотрели вопросы, связанные с благополучием и безопасностью детей и подростков.

Отдельное внимание уделили детской безопасности в летний период. Члены комиссии обсудили меры по снижению рисков во время каникул, включая профилактическую работу и информирование родителей и опекунов. Также проанализированы персональные дела по несчастным случаям, произошедшим в мае–июне этого года. По каждому инциденту даны оценки и выработаны рекомендации для предотвращения подобных ситуаций.

Кроме того, участники обсудили противодействие пропаганде противоправных действий в интернете. Органам системы профилактики доведена информация о новых способах вовлечения подростков в аутоагрессивное поведение. Поставлена задача усилить мониторинг онлайн-пространства и оперативно реагировать на угрозы. Комиссия также утвердила списки несовершеннолетних, которым наставники будут назначены в первоочередном порядке для индивидуальной поддержки и сопровождения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.