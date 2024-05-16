Комиссаров: 417 семей участвует в открытии полуфинала конкурса «Это у нас семейное»

На площадке спортивного комплекса «ЦСКА Арена» присутствует более 817 детей, более 738 родителей, 496 бабушек и дедушек, 9 прабабушек и прадедушек, сказал генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров

«417 семей участвует в церемонии открытия полуфинала конкурса «Это у нас семейное», - заявил он.

Комиссаров добавил, в полуфинале примут участие более 383 семейные команды из всех регионов Центрального федерального округа. Все они успешно прошли дистанционный этап конкурса.

«Их семьи яркие, самобытные, среди них – династии железнодорожников, военнослужащих, учителей, геологов, музыкантов. Так, родоначальник семьи железнодорожников родился в 1870 году», - сказал он.

По информации Комиcсарова, более 2 тысяч человек приехали в Москву, чтобы рассказать о своих семьях, показать, посоревноваться, подружиться, показать, что их семья самая достойная для участия в финале.

«Самое главное – почувствовать силу своей семьи», - отметил Комиссаров.

По его словам, в зале присутствуют представители большой учительской династии, которая насчитывает 23 педагога. Общий трудовой стаж этой династии более 700 лет. Это семья Осиповых из Тамбовской области.

«Среди семей, участвующих в конкурсе, есть представители старшего поколения, которые прожили в браке более 50 лет. В семье Савченко из подмосковного Чехова 21 ребенок», - сказал он.

«Полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» прошли в Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге, Владивостоке, Ростове-на-Дону на разных площадках: концертные залы, деловые площадки, университеты», - заключил Комиссаров.