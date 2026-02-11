Комику Сабурову в Казахстане грозит до 12 лет за помощь бойцам СВО

Комику Нурлану Сабурову, которому запретили въезд в Россию, в Казахстане может грозить до 12 лет лишения свободы за передачу техники бойцам СВО, сообщил адвокат Дмитрий Аграновский, сообщает aif.ru .

Адвокат Дмитрий Аграновский рассказал, что после запрета на въезд в Россию Нурлан Сабуров оказался под угрозой уголовного преследования на родине. В Казахстане против комика начали проверку по статье о наемничестве из-за передачи 10 питбайков бойцам СВО в июле 2025 года.

Аграновский отметил, что Сабурову грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества по статье 170 УК Казахстана. Он подчеркнул, что наемничество считается серьезным преступлением во многих странах, и Россия вряд ли будет защищать Сабурова в этой ситуации.

«В Казахстане ему грозит уголовное преследование и тюремное заключение. Сабуров оказался между всех огней», — пояснил Аграновский.

Адвокат добавил, что пока нет договоренностей между дружественными России странами о непривлечении граждан к ответственности по статье о наемничестве. После высылки из России Сабуров поблагодарил страну и заявил, что состоялся здесь как артист.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.