Комик Руслан Белый* обжаловал отказ снять с него статус иноагента

Общество

Комик Руслан Белый*, признанный иностранным агентом, подал кассационную жалобу на отказ снять с него этот статус, сообщает РИА Новости.

«Жалоба зарегистрирована. Административный истец — Руслан Белый», —сообщили в суде.

Заседание во Втором кассационном суде общей юрисдикции пройдет 27 февраля.

Комик Руслан Белый* был внесен Минюстом в списки иностранных агентов 1 сентября 2023 года.

Ранее Замоскворецкий районный суд города Москвы отказал комику Руслану Белому* в снятии статуса иноагента.

* признан иноагентами в России