Комик Руслан Белый* обжаловал отказ снять с него статус иноагента
Комик Руслан Белый*, признанный иностранным агентом, подал кассационную жалобу на отказ снять с него этот статус, сообщает РИА Новости.
«Жалоба зарегистрирована. Административный истец — Руслан Белый», —сообщили в суде.
Заседание во Втором кассационном суде общей юрисдикции пройдет 27 февраля.
Комик Руслан Белый* был внесен Минюстом в списки иностранных агентов 1 сентября 2023 года.
Ранее Замоскворецкий районный суд города Москвы отказал комику Руслану Белому* в снятии статуса иноагента.
* признан иноагентами в России