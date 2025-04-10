Комфортная зона для отдыха: что будет на месте недостроенного ТЦ в Клину

В Клину на улице Гагарина приступили к сносу крупного недостроенного ТЦ. На его месте появится комфортная зона отдыха для жителей Подмосковья, а не другой торговый центр или жилой дом, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Проблемный объект, который остался от прежнего руководства округа, был заморожен еще в 2013 году. В прошлом году его передали в муниципальную собственность, а затем администрация приняла решение о сносе. Работу закончат к концу мая, к сентябрю площадку освободят от строительного мусора.

Когда-то на этом месте был кинотеатр «Мир» 1962 года постройки. Его разрушили при прежнем руководстве в 2011 году и начали строить на этом месте очередной торговый центр, но уже через 2 года объект заморозили, а в 2019 году при содействии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева обратили его в доход государства.

Глава городского округа Алена Сокольская отметила, что по запросам жителей недострой будет снесен, а на его месте появится благоустроенная территория. Похожая сейчас имеется в Чепеле, где планировалось строительство заправки, но появился сквер им. Зверева на улице Ленина. Там же аварийная баня превратилась в живописный Купеческий сквер.

«Это будет красивая, благоустроенная зеленая территория, которая будет радовать всех клинчан», — сказала Сокольская.

По ее словам, снос недостроя — первый этап на пути предстоящего благоустройства, который будет обсуждаться с жителями. Администрация округа и комитет по архитектуре и градостроительству Московской области нашли подрядчика — ООО «ЭкоАудит». Он приступил к выполнению работ 4 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.