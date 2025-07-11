Комфорт и безопасность отдыха на воде оценили в Ступине

Заместитель главы городского округа Ступино Сергей Медведев с коллегами и представителями общественной палаты проверил состояние объектов благоустройства на Белопесоцком котловане, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Пляж оборудован по требованиям, которые предъявляются к пляжным зонам. Это наличие охраны, спасательной службы, которые укомплектованы всем необходимым, наличие туалетов, раздевалок, спортивных площадок. Что касается контейнерных площадок — у нас заключен контракт с регоператором, который забирает мусор по мере заполнения контейнеров. Исследование проб воды и песка выполняется раз в месяц. Результаты недавних испытаний показывают, что вода и песок пригодны для купания и отдыха. Проведена противоклещевая обработка пляжа», — рассказал директор МКУ «Благоустройство» Георгий Шугар.

На берегу водоема установлены теневые зонты, кабинки для переодевания, спортивные зоны, урны и туалеты. Работает торговля, организован прокат кругов, спасательных жилетов, сапбордов и лодок.

Для безопасности купающихся на котловане установлена спасательная вышка, буйками огорожена зона у мелководья.

Еженедельно в выходные пляж посещает около 4 тысяч ступинцев и гостей округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.