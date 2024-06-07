Комары с лихорадкой Западного Нила прилетели в Нижегородскую область

В Нижегородской области появились комары, которые переносят лихорадку Западного Нила. В этом регионе, а также в 12 других субъектах России уже подтверждены случаи заболевания людей, укушенных такими насекомыми-переносчиками, сообщает pravda-nn.ru .

В статье также приводятся материалы из доклада Роспотребнадзора «О состоянии сан-эпид благополучия населения в РФ в 2023 году». Из него следует, что Нижегородская область попала в топ российских субъектов, где наблюдается наиболее высокая заболеваемость мышиной лихорадкой и менингококковой инфекцией.

Также регион попал в отрицательный топ среди российских субъектов, где чаще всего происходят острые отравления курительными смесями. Судя по докладу, большинство из пострадавших от этого — дети до 14 лет.