Команды из Подмосковья примут участие во втором отборочном этапе «Битвы роботов»

26 октября состоится второй отборочный этап нового сезона «Битвы роботов». Поболеть за подмосковные команды можно будет онлайн. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Второй отборочный этап международного спортивно-технического чемпионата по роботостроению пройдет в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». Онлайн-трансляция начнется с 8:00 по московскому времени.

В основной дисциплине с роботами весом до 110 кг Подмосковье представят команды «Феникс» из Раменского округа и «SOLARBOT» из Балашихи. В «Битве мини-роботов» весом до 1,5 кг сразятся «Технократы» и «Техно-Дайнемикс» из Павловской Слободы (округ Истра), а также «ProBOT» из поселка Малаховка Люберец.

«Битва роботов» — это зрелищный чемпионат и международная площадка по обмену опытом в области робототехники. Изобретатели и лучшие технологии со всего мира встречаются для того, чтобы показать свое мастерство и сразиться за призовой фонд.

Трансляция чемпионата будет доступна онлайн по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.