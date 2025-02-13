Три команды «CanSat-ЦНИИмаш» из Королева вышли в финал Всероссийского чемпионата проекта «Воздушно-инженерная школа», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На базе МГУ им. М. В. Ломоносова завершилась зимняя отборочная сессия XIV Всероссийского чемпионата проекта «Воздушно-инженерная школа (CanSat в России)». Проекты своих летательных аппаратов представили более 200 школьных и студенческих команд из 69 регионов России и стран СНГ.

В финал чемпионата вышли сразу три команды королевского градообразующего предприятия АО «ЦНИИмаш», которое является головным научно-исследовательским институтом Госкорпорации «Роскосмос». В состав команд вошли ученики 9-10 классов и студенты первого курса колледжа космического машиностроения Технологического университета имени А. А. Леонова.

На отборочной сессии жюри высоко оценило теоретическую проработку проектов команд «CanSat-ЦНИИмаш». Впереди участников ждет подготовка программного обеспечения, его отладка, многочисленные тесты и сборка изделий. Финал CanSat-2025 планируется на июль этого года.

Для команд ЦНИИмаша этот сезон стал уже шестым в проекте. В предыдущие годы ребята неизменно становились победителями Всероссийского чемпионата проекта «Воздушно-инженерная школа».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.