Командование ПВО США и Канады отследило полет Санта-Клауса по России

Санта-Клаус традиционно посетил Россию в рамках своего ежегодного рождественского турне, в котором он поздравляет детей и взрослых по всему миру и вручает подарки. В 2024 году путешествие стало юбилейным — 70-м по счету. За передвижениями волшебника, как и каждый год, следят специалисты Объединенного командования ПВО США и Канады (NORAD), сообщает РИА Новости .

Согласно данным на специальном сайте командования, Санта-Клаус начал свой путь именно с России. Примерно в 14:06 по московскому времени его сани были зафиксированы над селом Уэлен на Чукотке. После этого он посетил другие регионы Дальнего Востока, Сибирь, Урал и европейскую часть страны. В числе городов, где побывал Санта, NORAD называет Якутск, Екатеринбург, Волгоград, Санкт-Петербург и Москву. На данный момент новогодний волшебник переместился в южную часть Африки, а далее его ждут Западная Европа и Америка.

По традиции сани Санты, запряженные девятью оленями, имеют впечатляющие характеристики: их длина составляет 75 сахарных палочек, ширина — 40, а высота эквивалентна 55 палочкам. Для полета оленям требуется особое «топливо» — сено, морковь и овсянка. Скорость саней, по данным отслеживания, превышает скорость света.

Проект «NORAD следит за Сантой» был запущен случайно в 1955 году из-за ошибки в телефонном номере рекламы универмага. С тех пор военные ежегодно в канун Рождества используют спутники, радары, истребители и специальные камеры, чтобы помочь детям всего мира следить за маршрутом волшебника в режиме реального времени.

