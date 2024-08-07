Командир штурмовой роты с позывным Борода: с каждым днем победа приближается

Командир штурмовой роты 139-го отдельного штурмового батальона 29-й гвардейской общевойсковой армии с позывным Борода рассказал, что передает боевой опыт добровольцам, подписавшим контракт на военную службу с Минобороны РФ.

«Обучаем как стрелковому оружию, так и скрытому передвижению по лесополосам. Бой в городе изучаем на отдельном полигоне», — сказал российский военнослужащий.

Лейтенант подчеркнул, что новобранцы изучают штурм и взятие опорного пункта, оборону, а также инженерно-саперную подготовку и борьбу с FPV-дронами. На недавно открытом мотополигоне применяется тактика захода на боевые позиции противника на мотоциклах.

Борода добавил, что участники СВО — граждане с активной жизненной позицией, поэтому защищают Родину с осознанием и пониманием, для чего и кого они это делают. По его словам, с каждым днем победа приближается.

Добровольцы являются настоящими патриотами, которые сделали свой сознательный выбор и поступили на военную службу по контракту для защиты Родины. В критический для страны момент такие люди сделают все, чтобы защитить свою семью и Отечество. Любовь к Родине следует подтвердить конкретным делом, а защита Отечества — долг и обязанность каждого мужчины.

В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, центр заработал для того, чтобы бойцы могли получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал глава региона.