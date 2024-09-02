Командир штурмовой роты Борода рассказал про обучение молодых контрактников

Бывший железнодорожник, а теперь командир штурмовой роты 139-го отдельного штурмового батальона 29-й гвардейской общевойсковой армии с позывным Борода сделал военную карьеру на передовой. Он рассказал, как сегодня обучают молодых контрактников, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Медаль «За Храбрость»

Мужчина поделился, что его отец мечтал о военной карьере для него и брата. На тот момент не получилось поступить в военное училище, но выпал шанс показать себя на передовой. Уже через год после подписания контракта боец стал лейтенантом и командиром роты. За один из успешных штурмов его наградили медалью «За храбрость».

«Брали лесополосу. Заезжали на технике. Враг применил минометы, дроны-камикадзе. В общей сложности вывели порядка 60 человек из той мясорубки», — рассказал Борода.

В тот день боец вывел раненого товарища с поля боя. Он был сильно посечен осколками. За этот поступок военнослужащего приставили к награде. Сейчас Борода передает боевой опыт молодым добровольцам.

Обучение молодых бойцов

«Обучаем как стрелковому делу, так и скрытому передвижению по лесополосам. Бой в городе изучаем на отдельном полигоне. Взятие, штурм опорного пункта, оборону, инженерно-саперную подготовку, борьбу с FPV-дронами. Не так давно открылся мотополигон. Батальон начал применять тактику захода на боевые позиции противника на мотоциклах», — перечислил военнослужащий.

Обученные Бородой бойцы становятся успешными штурмовиками. По его словам, молодые добровольцы обучаются и крепко сжимают кулаки. Они знают, для чего и для кого они это делают. Борода подчеркнул, что бойцы чувствуют поддержку, а Победа с каждым днем приближается, поэтому военные не планируют останавливаться.

Помощь семьям бойцов СВО

Пока бойцы защищают Родину, государство заботится об их семьях. Например, детей участников СВО обеспечивают местами для обучения в лучших вузах страны. Установлена квота приема на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов, родители которых принимают участие в спецоперации. Она составляет 10% от общего количества бюджетных мест каждого вуза. Дети раненых и погибших могут поступить в вуз без вступительных испытаний.

Государство предоставляет льготную ипотеку для участников СВО и членов их семей. А значит, семьи бойцов могут получить достойное жилье. Действует накопительно-ипотечная система — военные могут купить квартиру или дом, которые будут оплачены с использованием госсредств.

Также участникам СВО предоставляется широкий спектр дополнительных федеральных и региональных льгот и гарантий — получение статуса ветерана боевых действий, направление детей в детские оздоровительные учреждения, оплата школьных обедов детям, бесплатное посещение кружков и спортивных секций, компенсация за коммунальные расходы и т. д.

Пункт отбора в Балашихе

Московский областной пункт отбора бойцов в Балашихе находится по адресу: Восточное шоссе, вл. 2. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов. Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте контрактмо.рф и в Telegram-боте.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, центр заработал для того, чтобы бойцы могли получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал глава региона.