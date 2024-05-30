Команда спасателей Подмосковья прошла тренировку перед чемпионатом

На территории Раменского колледжа состоялась тренировка команды Московской области по специализации «Спасательные работы». Это событие стало частью подготовки к финальному межрегиональному этапу соревнований «Профессионалы», который проходит в Приморском крае, сообщает пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

Мероприятие также было направлено на повышение профессионального уровня участников и развитие их практических навыков в условиях, максимально приближенных к реальным.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, тренировка была организована региональным центром компетенций в области «Промышленные и инженерные технологии» и образовательным кластером «Правоохранительная сфера и управление». На площадке Раменского колледжа находились эксперты по компетенции «Спасательные работы»: Анастасия Макарова из Дмитровского техникума, Михаил Сафронов из колледжа «Подмосковье» Сергей и Маркин из Раменского колледжа.

В ходе тренировки участники сосредоточились на отработке двух ключевых аспектов спасательной работы. Первый модуль включал в себя изучение и применение техник поиска и спасения людей из-под обломков зданий и сооружений, что является критически важным навыком в случае землетрясений или других чрезвычайных ситуаций, приводящих к обрушению конструкций. Второй модуль был направлен на обучение участников созданию временных переправ через водные преграды, что необходимо для эффективного реагирования в ситуациях, когда стандартные пути перемещения недоступны или разрушены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.