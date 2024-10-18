Команда школьников Подмосковья вошла в число победителей Всероссийского экофорума

В состав сборной команды из Московской области вошли учащиеся «Образовательного комплекса № 8» из Пушкина. Ребята разработали обучающую игру «Экобум „Эффект бабочки“», которую эксперты признали лучшей цифровой игрой об экологии. Команда получила 100 000 рублей на реализацию проекта, сообщает пресс-служба администрации горокруга Пушкинский.

«Мы очень рады и горды победой! Наша игра поможет людям лучше понять экологические проблемы и найти пути их решения. Забота об окружающей среде и защита природных богатств нашей страны — очень важная работа. И получать знания в этой области никогда не поздно», — поделились победители.

II Всероссийский детский экофорум проходил 15–16 октября в Челябинске. Это площадка, которая дает возможность школьникам 5-11 классов обмениваться опытом разработки и реализации экологических проектов, а также выстраивать открытый диалог с экспертами.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.