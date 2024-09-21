Команда Щелковского колледжа завоевала серебро на соревнованиях профмастерства

На полигоне Орехово-Зуевского производственного отделения Павлово-Посадского филиала АО «МОСОБЛЭНЕРГО» прошли соревнования профессионального мастерства среди студентов образовательных организаций среднего профессионального образования. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелково.

В этом замечательном событии приняли участие команды из «Павлово-Посадского техникума», «Шатурского энергетического техникума», «Колледжа Подмосковье (Клинского колледжа)» и команда участников специального профессионального отряда № 4 Щелковского колледжа.

В составе нашей команды были Кирилл Афанасьев, Егор Юраков, Иван Кундинов, Геннадий Чубачук, а также Дмитрий Аноприенко и Андрей Леденев — студенты группы № 4115 и № 4215 соответственно.

Соревнования начались с торжественной церемонии открытия, на которой выступили генеральный директор В. А. Бойко, первый заместитель генерального директора Д. К. Якубов, заместитель генерального директора — руководитель аппарата О. Ю. Филиппов и заместитель главного судьи соревнований Е. А. Чесноков. Они поздравили участников и пожелали им удачи.

Директор Щелковского колледжа Флора Владимировна Бубич приехала поддержать нашу команду и произнесла приветственное слово.

Соревнования включали несколько этапов: Проверка знаний действующих правил и инструкций; Оказание первой помощи пострадавшему; Монтаж комплекта промежуточной подвески СИП на опоре; Подключение трехфазного прибора учета электроэнергии; Тушение пожара; а также дополнительный этап — «Занимательная энергетика».

Благодаря тщательной подготовке, которую провели опытные педагоги — преподаватели спецдисциплин Михаил Иванович Фирсов и Светлана Сергеевна Ежова команда заняла почетное второе место.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.