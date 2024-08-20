Команда Подмосковья представит проект «Эффект бабочки» на детском экофоруме

Команда Подмосковья стала победительницей первого этапа II Всероссийского детского экологического форума, который проходит по инициативе фонда поддержки экологических инициатив «Компас» и министерства экологии Челябинской области, при поддержке комитета Госдумы России по экологии, Росприроднадзора и ведущих вузов России. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

В форуме принимают участие школьники 5-11 классов образовательных организаций и организаций дополнительного образования, имеющие научные и прикладные разработки в сфере экологии, победители экологических олимпиад, конкурсов, участники экологических проектов и акций.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что подмосковные школьники — одни из самых активных участников мероприятия.

«В прошлом году они победили в номинации «Заповедная наука». В нынешнем году конкуренция стала еще серьезнее, на первом этапе в форуме приняли участие 89 команд. Школьники из Пушкина и Домодедова прошли во второй тур, представив в номинации «Лучшая цифровая игра в экологии» проект «Эффект бабочки» — цифровую образовательную игру, формирующую экологическую грамотность и ответственное мировоззрение в современном обществе. Я поздравляю наших участников с первым успехом и желаю им победы во втором туре», — отметил Фирсов.

Второй очный этап форума пройдет 15–16 октября в Челябинске.

Подробнее о мероприятии можно прочесть здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.