Команда Подмосковья победила на детском экологическом форуме

Команда Подмосковья стала победительницей II Всероссийского детского экологического форума, который прошел в Челябинске по инициативе фонда поддержки экологических инициатив «Компас», министерства экологии Челябинской области, при поддержке комитета Госдумы России по экологии, Росприроднадзора и ведущих вузов России, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

В форуме приняли участие школьники 5-11 классов образовательных организаций и организаций дополнительного образования, имеющие научные и прикладные разработки в сфере экологии, победители экологических олимпиад, конкурсов, участники экологических проектов и акций.

Команда, составленная из школьников Пушкина и Домодедова, победила в номинации «Лучшая цифровая игра в экологии» с проектом «Экобум. Эффект бабочки» — это цифровая образовательная игра, формирующая экологическую грамотность и ответственное мировоззрение в современном обществе. В финал подмосковные ребята прошли в борьбе с 88 командами-соперницами.

«Победы на форуме для подмосковных школьников стали уже традицией, — отметил исполняющий обязанности министра экологии и природопользования Московской области Павел Бида. — В прошлом году они победили в номинации „Заповедная наука“, теперь стали лучшими в не менее интересном состязании. Поздравляем победителей!»

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.