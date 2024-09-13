Команда «PDF» представит Ленинский округ в финале проекта «Город танцует в парках»

Танцевальный коллектив «PDF» из Ленинского городского округа примет участие в финале областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках», который состоится 14 сентября в Ивантеевке. Ранее команда стала лучшей на муниципальном этапе конкурса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Особенность нашего коллектива — в разновозрастном составе: самой младшей участнице 10 лет, самой старшей — 17. Девочки занимаются вместе уже долгое время, все друг другу как сестры. Мы представим номер „На сиреневой луне“ под одноименную музыкальную композицию Леонида Агутина в акустической версии», — сказала педагог и постановщик коллектива «PDF» Анастасия Прудская.

Она добавила, что прошедшим летом с этим же номером команда выиграла Гран-при Международного хореографического конкурса «Собираем таланты». Кроме того, за плечами участниц немало призовых мест на крупных танцевальных соревнованиях в Москве и других городах России, множество побед на муниципальном уровне. В июне 2024 года они стали победителями первого этапа проекта «Город танцует в парках». Он проходил в парке «Апаринки» в Видном. Тогда выступление «PDF» признали лучшим из более, чем 10 участников.

«Мы танцуем в основном уличные направления танца, но в последние сезоны пробуем создавать что-то своё, свой уникальный стиль на основе уже существующих. Каждый танцовщик коллектива — это представитель своего стиля: афро или дэнсхола, танцевальной акробатики или трикинга, никто никого не подавляет, и это помогает воплощать авторскую хореографию», — рассказала Анастасия Прудская.

Ранее сообщалось, что в финале областного проекта встретятся 40 команд со всего Подмосковья — победители муниципальных этапов.

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