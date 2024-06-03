Команда Мингосуправления Подмосковья стала призером конкурса «Пресс-служба года»

Пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья заняла третье место в номинации «Лучший PR-проект в IT». Церемония награждения лауреатов состоялась в Москве, сообщили в ведомстве.

На конкурс был представлен проект по освещению работы искусственного интеллекта в Московской области.

В 2023 году жители узнали больше о сферах применения ИИ в регионе. Так, в Подмосковье искусственный интеллект проверяет школьные завтраки и обеды, борется с незаконной торговлей, выявляет бродячих собак, определяет очереди на остановках, следит за чистотой общественных территорий, контролирует качество уборки снега и др. Кроме того, работает портал «Цифровое Подмосковье», где представлены лучшие ИИ-практики Московской области.

«Пресс-служба года» — профессиональный конкурс для пресс-секретарей, сотрудников пресс-служб и специалистов по связям с общественностью, который проводится ежегодно с 2008 года. В этом сезоне было подано 703 заявки из разных российских регионов, стран ближнего и дальнего зарубежья. Проекты участников оценивали ведущие эксперты России в области PR.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.