Команда МФТИ Долгопрудного стала победителем студенческого турнира физиков

В копилке Физтеха в Долгопрудном еще одна победа. Ее одержала команда МФТИ на XV Всероссийском студенческом турнире физиков, сообщает пресс-служба администрации округа.

Впервые соревнование принимал Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Ж. И. Алферова РАН.

Участвовали 15 команд из МФТИ, НГУ, Алферовского университета, ВШЭ и других вузов. Формат турнира — уникален: физбой включает в себя докладчика, оппонента и рецензента.

Победу одержала команда МФТИ «Концепция изменилась» в составе: Матвей Аношин (капитан), Алексей Гусев, Никита Склюев, Всеволод Шадрин, Степан Сорокин, Александра Ченцова.

Команда решила 8 из 17 задач, и это — очень хороший результат. А Матвей Аношин получил специальный приз за лучший доклад по задаче «Хаотичные Шнурки».

Всероссийский Студенческий турнир физиков — это командное соревнование, которое проходит в формате физбоев. От каждого вуза участвует одна команда, в составе которой может быть не более шести участников. К решению предлагаются 17 нетривиальных физических задач. Они формулируются в лучших традициях физических турниров, которые проходили еще в Советском Союзе. Подготовка к турниру и само участие в нем по своему характеру представляет собой научную работу в рамках выбранного проекта, что выгодно отличает турнир от обычных студенческих олимпиад.

«Поздравляем наших студентов-физиков, а также их руководителей Александра Светличного и Елену Зворыгину с победой! Желаем достижения самых амбициозных целей и новых достижений!» — отмечается в материале.

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