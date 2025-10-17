Команда Королева представит регион в «Битве роботов»

18 октября в Ленинградской области сразятся 28 команд из 14 регионов России, а также из Туниса и Индии. Подмосковье представит команда «МилТех» из Королева, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Ребята из «МилТех» выйдут на ринг и покажут на что способен их робот «Р.У.Б.И.Н», который весит 110 кг, оснащен вертикальным спиннером и развивает скорость до 25 км/ч.

Только восемь лучших команд пройдут дальше и продолжат борьбу за главный приз чемпионата. Наблюдать за захватывающим шоу можно будет онлайн. Трансляция будет доступна в день соревнования на VK Видео: https://vkvideo.ru/video-219465931_456240922.

«Битва роботов» — это спортивно-технический чемпионат, на котором инженерные команды соревнуются в проектировании и сражении своих роботов. Изобретатели и лучшие технологии со всего мира встречаются для того, чтобы показать свое мастерство и сразиться за призовой фонд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.