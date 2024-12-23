Команда колледжа «Подмосковье» стала 2-й в смотре-конкурсе «Равнение на знамя!»

С целью формирования у обучающихся высокой социальной активности и патриотизма, верности своему Отечеству, готовности к защите своей Родины — на базе государственного гуманитарно-технологического университета прошел региональный смотр-конкурс знаменных групп «Равнение на знамя!», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Команда колледжа «Подмосковье» в составе руководителя СП (по направлению) Галины Сметанкиной и студентов Ивана Петелько, Дмитрия Благовестного и Михаила Махалова заняла почетное второе место, уступив только хозяевам смотра-конкурса.

Всего в мероприятии принимали участие 6 команд обучающихся средне-профессиональных образовательных организаций Московской области.

Смотр-конкурс проводился в два этапа. На первом этапе викторины «Государственные символы России» студенты отвечали на вопросы об истории геральдики Российской Федерации (гимн, флаг, герб). Вторым этапом стал сам смотр-конкурс «Равнение на знамя!» в соответствии со стандартом церемонии поднятия (спуска) государственного флага РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.