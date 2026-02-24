Команда Клина выступила на турнире дронов в Москве

Команда «Школы Дронов» из Клина 21 февраля приняла участие в межрегиональном турнире «Экзамен Микро» в Московском авиационном институте. В соревнованиях выступили 48 пилотов из десяти городов России, клинчане стали самой многочисленной делегацией от Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир среди малогабаритных дронов прошел на площадке МАИ и собрал участников в возрасте от 10 до 34 лет. Московскую область представили пилоты из Серпухова и Клина. Восемь спортсменов из «Школы Дронов» стали самой многочисленной командой на соревнованиях.

Участники состязались в классе FPV-дронов Tiny Whoop, предназначенных для полетов в помещениях и ограниченных пространствах. Трасса протяженностью 50 метров включала квадраты, многоугольники и стрелки. Для каждой возрастной группы подготовили отдельные задания. Всего пилоты преодолели более 400 кругов.

«Наша «Школа Дронов» существует всего полтора года. У нас уже есть успехи на областных и межрегиональных стартах, но в классе малогабаритных дронов мы только начинаем — такие аппараты появились три месяца назад. Лучший результат — 20 место, остальные ребята заняли позиции с 24 по 30. Нам было полезно выступить на таком престижном турнире, где собрались сильнейшие пилоты страны», — прокомментировал руководитель школы Антон Елькин.

В соревнованиях также участвовали представители Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Нижнего Новгорода, Калуги, Брянска, Оренбургской области и Республики Татарстан. Турнир прошел при поддержке федерации авиамодельного спорта России и Всероссийской лиги дронов RDR.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.