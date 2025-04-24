Команда из Ступина одержала победу в региональном школьном конкурсе

Команда из городского округа Ступино одержала победу в финале регионального конкурса «Секреты дружного класса. „Родители Первых“ — 2025». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Конкурс, направленный на укрепление связей между школой, учениками и родителями, собрал около 1,5 тыс. команд из 55 муниципалитетов Подмосковья.

Путь к победе был непростым: участники прошли школьный и муниципальный этапы отбора. Всего по их итогам были определены 155 победителей, и только 31 сильнейшая команда — школьники вместе с родителями — встретились в финале. Решающий этап конкурса прошел в Котельниках.

В финале команды-участницы представили свои классные традиции. Зрители и жюри увидели разнообразные проекты: фотоальбомы и стенгазеты, творческие проекты, выставки и оригинальные визитки классов.

По итогам испытаний и презентаций абсолютным победителем признана команда «Ешки» из 4 «Е» класса ступинской школы № 9.

Как отмечает их классный руководитель Лилия Привезенцева, участники продемонстрировали искренность, креатив и теплоту.

«Их успех стал очередным доказательством того, что когда родители и школа действуют как одна команда, школьная жизнь становится по-настоящему яркой и наполненной достижениями», — добавила она.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.