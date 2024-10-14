Команда из Серпухова победила на турнире «Защитник Отечества»

В Мытищах прошел региональный турнир «Защитник Отечества», который собрал 78 команд из различных уголков Московской области, в том числе из городского округа Серпухов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это мероприятие стало настоящим праздником для юных защитников, которые продемонстрировали свои навыки, силу духа и командный дух в различных состязаниях.

По итогам турнира команда юнармейского отряда «Пересвет» школы № 18 заняла 1 общекомандное место и 2 место в категории «Марш-бросок». Команда показала отличные результаты, продемонстрировав высокий уровень подготовки и сплоченности.

5 октября в Подольске на ВПИ «Наследники Победы» состоялась торжественная церемония награждения победителей турнира. На мероприятии царила атмосфера радости и гордости за достижения юных спортсменов.

Успехи команды «Пересвет» вдохновляют других юнармейцев и подчеркивают важность патриотического воспитания молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что регулярно бывает в филиале фонда «Защитники Отечества». Его цель — убедиться, что мероприятия, которые должны проходить по замыслу президента, успешно реализуются.

«Видим, что существуют вопросы и с документами, и с выплатами, и со связью. Хочу поблагодарить всех работников фонда, знаю, что работа тут хорошо организована. Наша задача — давать исчерпывающие ответы на все вопросы. Каждые такие встречи — это всегда большая ответственность, и мы тоже разделяем и понимаем все ваши переживания. Мы тесно взаимодействуем с министерством обороны, потому что всегда есть вопросы, которые требуют совместного решения», — заявил Воробьев.