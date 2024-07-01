Команда из Подмосковья стал призером интеллектуального турнира

На ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» состоялся финал интеллектуального турнира чемпионата России по «Что? Где? Когда?» среди взрослых команд от 18 лет, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

В числе призеров оказалась подмосковная команда «Немчиновка» под капитанством Станислава Максименко. Они получили подарки от организаторов и партнеров, включая денежные сертификаты, брендированную продукцию, а также интерактивные экскурсии и билеты на мероприятия культурной, спортивной и научной жизни страны.

В финале соревновались 60 команд из 26 регионов России. Помимо основного события, прошли и дополнительные игры в форматах «Лига Знаний» и «Интеллектуальная матрица», которые стали частью празднования Дня молодежи.

Финал собрал участников в возрасте от 19 до 77 лет, включая команду «Центра Московского долголетия». Среди финалистов были представители различных профессий, от врачей до представителей медиа. Многие из них начали играть еще в школьные годы, а общий «игровой стаж» некоторых превышает 20 лет.

В финале также участвовали команды известных интеллектуалов, включая Максима Поташева и Анатолия Вассермана, а также «звездные» команды крупных компаний, таких как Сбер и Яндекс.

Более 60 организаций боролись за место в финале, среди которых «Росатом», «РЖД» и другие. Чемпионат поддержали такие партнеры, как «Аэрофлот», ПФК ЦСКА и Группа «Россети».

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