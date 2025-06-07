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Команда из Королева запустила своего ИИ-ассистента на национальной цифровой платформе

Команда из Королева запустила своего ИИ-ассистента на национальной цифровой платформе Max, сообщила РИАМО руководитель проекта «Удобный город» Дарья Касьянова.

Научные волонтеры проекта «Удобный город» создали цифровую резиденцию в национальной цифровой платформе Мах и уже запустили своего ИИ-ассистента «КемБуду, Настя?».

В рамках совещания с Президентом России Владимиром Путиным и членами Правительства РФ, министр цифрового развития Максут Шадаев анонсировал создание нового национального мессенджера Max.

Шадаев сообщил, что платформа уже доступна в бета-версии и по функциональности не уступает зарубежным аналогам, обеспечивая высокое качество голосовых вызовов и встроенные технологии машинного обучения.

Команда фиджитал-проекта «Удобный город» уже протестировала Max в рамках своей исследовательской работы. Познакомиться с национальной цифровой платформе и присоединиться к резиденции команды в Мах можно по ссылке: https://max.ru/join/NdNvrEkgZIzep9tG_n-s2k9DAAvMoMBMEl9fMiXETCo

«Команда проекта с самого начала поддерживала принципы импортозамещения и цифрового суверенитета. Мы разрабатывали собственные модели ИИ с первых этапов, и хотя это было непросто, практика показала — это был верный путь», — сказала Дарья Касьянова.

По ее словам, бот не просто так назван Настей.

«Наша Настя — умная, добрая и немного космическая, а все потому, что ее прототип — эксперт команды „Удобный город“ Анастасия Сивякова», — говорит собеседница РИАМО.

Настя помогает разобраться в себе, найти интересные направления и сделать первые шаги. Попробовать бот можно уже сейчас: https://max.ru/UdobnygorodProf_bot

Max позиционируется как открытая цифровая платформа, позволяющая интеграцию сторонних сервисов — от банков и образования до госуслуг. В будущем пользователи смогут использовать цифровые документы для подтверждения личности и подписания юридически значимых документов.

Президент поручил Правительству поддержать Max и перевести туда государственные и финансовые сервисы — это важный шаг для цифрового суверенитета России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев порекомендовал главам округов включаться в вопросы цифровизации технических процессов.

«Мы ушли от бумажного дневника и журнала. Сейчас это стало раритетом», — отметил Воробьев.