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Команда из Королева провела третью фиджитал-игру на площадке выставки-форума «Россия»

Весной в Подмосковье стартовал первый интеллектуальный фиджитал-турнир «Вспомни Первым». Команда из Королева провела третью фиджитал-игру на площадке выставки-форума «Россия». Темой игры стала «Россия начинается в тебе», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Фиджитал-турнир — это место, где VR и чат GPT становятся проводниками в необъятный мир знаний и цифровых технологий для школьников и студентов Московской области.

Первая игра турнира была посвящена космонавтике, вторая прошла под лозунгом «Мир. Труд. Май». Третья игра стала самой масштабной и провели ее на площадке выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

Игра состоит из двух частей: классической и цифровой. Формат классической игры проходит стандартно в виде вопросов от ведущего и ответов от команд. Во время цифрового этапа участники соревнуются в виртуальной среде, выполняя задания в VR. Кроме того, людям предстояло отвечать на вопрос искусственного интеллекта.

Цифровую часть викторины создали и провели специалисты команды «Королев Креатив». Они же предоставили свое VR-пространство для игры.

Фиджитал-турнир «Вспомни Первым» проводится в рамках трека «Делаю» Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» и поддержан Министерством информационных и социальных коммуникаций, Общественной палатой, РИАМО и региональным отделением Движения Первых Московской области.

В турнире приняли участие более 20 человек из Шаховской, Воскресенска, Люберец, Королева, Щелкова, Балашиха. Ребята прошли отбор, написав эссе на тему: «Как технологии помогают формировать культурный код страны».

Победители и участники фиджитал-викторины получили подарки, предоставленные командой «Королев Креатив», и грамоты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в „Госуслугах“. Добровольно зашли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.

