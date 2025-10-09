Команда из Фрязина выступит на II этапе соревнований «Битва роботов» 11 октября

В мире технологий есть зрелища, от которых захватывает дух. Это не тихие лабораторные испытания, а настоящие столкновения металла, интеллекта и огня. Именно такое шоу готовится 11 октября на подмосковной арене Конгрессно-выставочного центра «Патриот», где в жестоких поединках сойдутся железные гладиаторы — участники всероссийских соревнований «Битва роботов». И в этой схватке наш город будет иметь своего героя, сообщает пресс-служба администрации округа.

Команда РТУ МИРЭА «Istok.Robotics» из Фрязина готова бросить вызов сильнейшим коллективам страны. Их тайное оружие — боевой робот RedHorn 3, машина, которая уже одним своим видом заявляет: правила игры будут меняться.

В то время как большинство участников полагается на колесные платформы, RedHorn 3 уверенно ступает на гусеницах. Это не просто инженерное решение, это — философия. Гусеницы обеспечивают невероятную устойчивость и проходимость, что в условиях боя, где любой удар может быть решающим, превращает робота в настоящий неуязвимый танк. Он — единственный в своем роде на этих соревнованиях, уникальная разработка, рожденная в сотрудничестве с гигантом отечественной электроники — АО «НПП „Исток“ им. А. И. Шокина». Это тот самый случай, когда академические знания университета и мощь стратегического партнера сливаются в едином инженерном шедевре.

RedHorn 3 примет участие в самой престижной и зрелищной весовой категории — до 110 кг. Здесь не бывает случайных побед. В этой лиге тяжеловесов сойдутся 16 команд, каждая из которых вложила в своего робота месяцы кропотливого труда, тонны расчетов и море амбиций. Это битва не только машин, но и умов их создателей.

Всего на арену выйдут 28 команд, включая 12 в категории мини-роботов, но именно бои тяжеловесов promise зрелище вселенского масштаба: летящие искры, сорванные башни и оглушительный гул моторов.

«Битва роботов» — это далеко не просто шоу. Это мощнейший импульс для развития робототехники в России, кузница кадров и полигон для испытания смелых идей. Молодые инженеры из Фрязино на практике доказывают, что наши города могут быть центрами технологического прорыва. Их успех — это престиж не только университета, но и всего наукограда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.