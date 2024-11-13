Команда из Егорьевска представит бизнес-проект в финале «Школьного агростартапа»

Команда «Раменье» из егорьевской гимназии № 10 вошла в финал Всероссийского конкурса «Школьный агростартап», направленного на популяризацию фермерства среди молодежи и развитие навыков бизнес-планирования в сельском хозяйстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В финале конкурса, который состоится в конце ноября на территории технопарка «Физтех-лицей» в Долгопрудном, команда представит свой проект по производству фито-чая «Чай с историей». Участники проекта выращивают лекарственные травы на пришкольном участке, после чего заготавливают и фасуют травяные сборы для реализации.

Жюри оценит представленные проекты и выберет лучшие образовательные организации, чьи команды станут обладателями «портфеля агрокласса», включающий в себя сельскохозяйственные теплицы и наборы инструментов.

Участие в проекте «Школьный агростартап» дает школьникам возможность не только познакомиться с агропромышленным бизнесом, но и продемонстрировать свои знания и умения в этой области, что способствует их личностному и профессиональному развитию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.