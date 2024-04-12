Команда из Долгопрудного стала призером игры КВН на противопожарную тематику

В ходе фестиваля искусства для детей под названием «Безопасная жизнедеятельность для детей Подмосковья» в городе Истра прошел зональный этап игры КВН на тему пожарной безопасности под названием «Побеждай пламя!», в котором приняли участие учебные заведения Московской области, сообщает пресс-служба Минобра региона.

В ходе фестиваля искусства для детей под названием «Безопасная жизнедеятельность для детей Подмосковья» в городе Истра прошел зональный этап игры КВН на тему пожарной безопасности под названием «Побеждай пламя!», в котором приняли участие учебные заведения Московской области.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой министерства образования, команда «Техно-Искры» из физтех-колледжа, под руководством советника директора по воспитанию Людмилы Мишуры, заняла заслуженное второе место.

Участники команды продемонстрировали высокий профессиональный уровень, остроумие и креативность в своем выступлении, посвященном важности соблюдения правил пожарной безопасности и предотвращения пожаров.

«Мы поздравляем команду «Техно-Искры» с отличным результатом и желаем им дальнейших творческих успехов на будущих соревнованиях», - отметили в пресс-службе ведомства.

Участие в таких мероприятиях способствует не только развитию творческих способностей студентов, но и повышает их осведомленность о правилах пожарной безопасности, что важно для обеспечения безопасности молодого поколения.



Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в области на сегодняшний день работают порядка 50 тыс. учителей, свыше 2 тыс. из них являются заслуженными работниками сферы образования.



Воробьев подчеркнул, что учителя также занимаются патриотическим воспитанием ребят – проводят встречи с настоящими героями на уроках «Разговоры о важном».