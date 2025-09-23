Команда из Балашихи представит Подмосковье на чемпионате «Битва роботов»

Второй этап международного чемпионата «Битва роботов» пройдет конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье. В соревнованиях примут участие команды из 12 регионов России, а также из Индии и Бразилии. Подмосковье представит команда Solarbot из Балашихи с роботом PiP, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На арене сойдутся 28 роботов: 16 машин в весовой категории до 110 кг и 12 мини-роботов весом до 1,5 кг. Турнир будет разделен на две части: дневную, где запланирована церемония открытия и первые поединки, и вечернюю — с продолжением состязаний. Каждый блок предваряет зрелищный шоу-пролог.

Балашихинская команда Solarbot хорошо известна в мире робототехнических боtв. С 2015 года ребята активно участвуют в турнирах и уже дважды становились чемпионами России — в 2016 и 2019 годах. Кроме того, они выходили в полуфинал престижного международного фестиваля Techfest в Мумбаи (Индия) в 2022 и 2024 годах, а также принимали участие в телевизионных шоу в Китае.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.