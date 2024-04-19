Команда «Istok Fly» вышла в финал Всероссийского конкурса «Кибердром»

Завершился этап «Авиационная работа» полуфинала конкурса «Кибердром». Состязания проходили в удаленном формате на базе индустриального парка «Руднево». За выход в финал боролись 45 команд из 35 регионов России, передает пресс-служба администрации городского округа.

От участников требовалось показать умение программировать дроны и наземные роботы.

По итогам состязаний Istok Fly вошла в топ-10 сильнейших команд конкурса, по сумме баллов заняв пятое место. Впереди у ребят гранд-финал «Кибердрома». Он состоится в мае и будет проходить уже в очном формате.

«В рамках подготовки команды к полуфиналу конкурса мы тщательно изучили задания, которые предстояло выполнять. Также познакомились с предоставленными технологиями и научились с ними работать. Работой ребят полностью доволен и очень горжусь прогрессом, которого достигла команда. Настрой на финал боевой, готовы к новым испытаниям», — прокомментировал тренер команды Антон Овчинников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.