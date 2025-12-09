Команда художника Алексея Шилова расписывает стены соцучреждений Подмосковья

С 2024 года в регионе реализуется проект, в ходе которого команда художника Алексея Шилова расписывает стены социальных учреждений, с учетом уникальных культурных кодов городов области, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Так, увидеть работы художника и его команды можно на стенах Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля в Красногорске, на школе, построенной в микрорайоне Новое Ступино, городского округа Ступино, на стенах лицея «Авиатика» в Лобне, школы имени Подольских курсантов, общежития МГИМО в Одинцове и школы № 14 в Коломне.

В этом году в Химках после капремонта открылась школа № 8 имени В. И. Матвеева, особое внимание здесь уделили художественному оформлению. Проект интерьеров выполнила мастерская художника Алексея Шилова. Над ним работала целая команда более чем из 30 специалистов — художников и визуализаторов.

«Мы подбирали материалы порядка двух-трех недель, учитывали пожелания школы. В Химках, как и в других муниципалитетах, мы использовали культурные коды. Это Василий Матвеев, именем которого названа школа. Лев Толстой, именем которого назван центральный парк. Также здесь отражена промышленная история. То, что связано с космосом. Лавочкина, Факел и другие предприятия», — рассказал Алексей Шилов.

В следующем году художники продолжат участие в оформлении образовательных учреждений не только в Химках, но и других городов Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.