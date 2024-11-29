Команда Государственного университета просвещения встретилась с щелковскими школьниками

Команда Государственного университета просвещения встретилась с учащимися 9-11-х классов МБОУ СОШ № 24 им. С. А. Красовского и МАОУ «Гимназия № 2» из городского округа Щелково, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

28 ноября 2024 делегация университета приняла участие в инновационном проекте Московской области «ГИА. Осознанность. Профориентация». В ходе встречи представители приемной комиссии рассказали о поступлении в ВУЗ, его образовательных программах и студенческой жизни.

Специалист центра образовательных практик и инновационных проектов представила проект «Психолого-педагогические классы» как модель профессиональной ориентации и допрофессиональной подготовки школьников. Декан факультета психологии Кирсанова В.Г. и заведующий кафедрой финансово-экономического и бизнес-образования Лавров М.Н. провели интерактивные тренинги.

Встреча позволила школьникам узнать много нового и полезного о Государственном университете просвещения, флагмане педагогического образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.



«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.