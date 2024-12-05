Команда фиджитал-проекта из Королева приняла участие во встрече РФ и Туркменистана

Команда фиджитал-проекта «Удобный город» из Королева вместе с партнером, руководителем Российско-китайского культурно-просветительского проекта КИТАРАМА Екатериной Андреас приняла участие в творческой встрече России и Туркменистана, передает корреспондент РИАМО.

На международной встрече России и Туркменистана в Московском государственном лингвистическом университете состоялся премьерный показ фильма-эссе «Гении мира. Туркменистан. Заветы отца».

Во встрече и в создании фильма приняли участие представители посольства Туркменистана в РФ, Исполкома СНГ, Госдумы, Совета Федерации, министерства культуры РФ, правительство Москвы, МГИМО, союза журналистов РФ и прочие.

Команда «Удобного города» поделилась своим опытом в сфере технологий, рассказала о своих фиджитал-проектах и возможностях в создании фильмов, направленные на межкультурную интеграцию. Проект успешно реализуется на различных уровнях в России и дружественных странах и зарекомендовал себя, как хороший инструмент для реализации креативных социально значимых продуктов.

Показ просветительского фильма-эссе «Заветы отца», созданного сопредседателями социокультурной инициативы «Время человека», был организован посольством Туркменистана в РФ при поддержке Исполкома СНГ в Московском государственном лингвистическом университете, как базовой площадке развития межкультурного и языкового обмена между Россией и Туркменистаном.

«Ценно, что этот проект инициирован и реализован россиянами. Это первый фильм о Махтумкули, созданный в России по личной инициативе авторов проекта. Огромная благодарность всей творческой группе от Туркменского Посольства», — сказал советник посольства Туркмении в России Сердар Дурдыев.

Киноэссе создано по одноименной поэтической пьесе Анастасии Павловой, режиссером стала медиаменеджер РБК и ТАСС в 2001–2020 гг., преподаватель МГЛУ Надежда Геращенко.

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