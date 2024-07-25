Команда АНО «Оптимист» посетила дайверский фестиваль «Открытая Вода» в Щелкове

В Щелкове прошел фестиваль дайвинга под названием «Открытая вода». Участие в нем приняла брянская команда из АНО «Оптимист». Это мероприятие стало частью проекта «Школа реабилитации. Возвращение», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На фестиваль приехала команда из Тулы, состоящая из участников специальной военной операции. Также среди участников были бойцы, которые проходят реабилитацию в подмосковных госпиталях, и дайверы с инвалидностью — как новички, так и опытные спортсмены.

Для брянской команды это был ценный опыт работы с людьми с ограниченными возможностями, который необходим для реализации проекта «Плывем и ныряем вместе», поддержанного Фондом президентских грантов.

Проект «Школа реабилитации. Возвращение» — это программа, которая помогает людям с ограниченными возможностями найти новые хобби и увлечения, активно общаться с единомышленниками и строить планы на будущее.

Программа ориентирована на практическую часть реабилитации, сочетая ее с психологической и просветительской работой. В рамках проекта используются активные виды деятельности, такие как творчество, инклюзивные автопутешествия, дайвинг, яхтинг и туризм.

Цель проекта — оказать содействие в реабилитации, создать условия для адаптации и интеграции людей, переживших травму, в общество, а также предотвратить развитие посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

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