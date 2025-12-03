Команда «Альтернативная жизнь» победила в финале КВН в Богородском округе 2 декабря

Финал 21-го сезона КВН прошел 2 декабря в районном Доме культуры Ногинска, где команда «Альтернативная жизнь» из Ногинского филиала Московского областного медицинского колледжа стала победителем и получила сертификат на 100 000 рублей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Богородском округе 2 декабря завершился 21-й сезон КВН. Финальная игра прошла на сцене Районного Дома культуры в Ногинске. В соревновании приняли участие семь молодежных команд, представляющих образовательные учреждения и учреждения культуры округа.

Программа финала включала традиционные конкурсы: «Приветствие», где команды представляли себя, и «Разминка», в ходе которой участники отвечали на вопросы жюри и показывали миниатюры. Организаторы отметили высокий уровень подготовки команд и интерес зрителей к мероприятию.

Победителем сезона стала команда «Альтернативная жизнь» из Ногинского филиала Московского областного медицинского колледжа. Она получила сертификат на 100 000 рублей. Сертификат на 20 000 рублей достался команде «Нам снова 15». Все участники подарили зрителям яркие эмоции и хорошее настроение.

