Колунов предложил ввести уголовную ответственность за нападения на сотрудников экстренных служб

На встрече с коллективом областной станции скорой медицинской помощи в Красногорске депутат Сергей Колунов отчитался о своей законотворческой деятельности и представил новую законодательную инициативу. Он предложил ввести уголовную ответственность за нападения на сотрудников экстренных служб, включая медиков и работников МЧС, в момент исполнения ими своих обязанностейсообщил парламентарий в своем Telegram-канале .

Колунов отметил, что в последнее время наблюдается резкий рост числа таких инцидентов. Только в Подмосковье за 2024 год было зафиксировано около 100 нападений на бригады скорой помощи, а с начала текущего года произошло ещё несколько десятков случаев. Депутат подчеркнул, что подобная ситуация наблюдается по всей стране, что требует незамедлительных мер.

Для защиты жизни и здоровья сотрудников экстренных служб Колунов предложил внести изменения в статьи 317 и 318 Уголовного кодекса РФ, распространив их действие на всех работников скорой помощи, МЧС и других экстренных служб.

Инициатива уже получила поддержку со стороны медицинского сообщества. Депутат также планирует обсудить предложение с заместителем председателя правительства — министром здравоохранения Подмосковья Максимом Забелиным.

Ранее, в начале недели, депутат направил соответствующее обращение министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.