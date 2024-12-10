Депутат Госдумы Сергей Колунов прокомментировал итоги уходящего года. Первостепенная задача партии «Единая Россия» — помощь участникам СВО и поддержка их семей. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы.

«На протяжении последних двух лет первостепенной задачей «Единой России» была и остается помощь участникам СВО и поддержка их семей. Однако мы не откладываем и не забываем о тех обещаниях, которые были даны избирателям на выборах 2021 года. Так, мы продолжаем парламентский контроль строительства и капитального ремонта объектов социальный инфраструктуры и здравоохранения», — отметил Колунов.

Он уточнил, что в текущем году в одном только Красногорске команда в рамках народной программы контролировала строительство 4 современных образовательных центров — Сабурово, Отрада, Лидер, Полет, рассчитанных на 5 тыс. учащихся.

«Отдельное внимание мы уделяли объектам здравоохранения. Например, держали на контроле строительство гордости Красногорска — детской областной больницы имени Рошаля, открывшейся совсем недавно. Главная цель работы — повышение качества жизни граждан. Средства в бюджете на 2025–2027 годы, принятом нами в начале декабря, заложены. Будем контролировать и исполнять», — отметил Колунов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.