Коломна и Озеры готовятся к весеннему паводку

Городской округ Коломна готовится к паводку, несмотря на то, что большой воды этой весной не ожидается. Снегозапас в Подмосковье является минимальным с 1985 года, уровень воды в реках низкий, но при этом из-за отсутствия снега глубина промерзания почвы значительно больше привычного уровня. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Снега было мало, земля промерзла, поэтому впитывающая составляющая грунта очень мала. На реках не ожидаем большого подъема, но возможен вариант, что верховая вода пойдет с полей, в том числе, на дороги и в сельские населенные пункты», — рассказал заместитель директора МКУ «Центр ЧС» Алексей Зорин.

В Гидрометцентре предполагают, что уровень воды в подмосковных реках в период прохождения весеннего половодья окажется ниже среднемноголетних значений. Большая вода, судя по всему, в этом году обойдет и Озёры: река Ока в районе понтонного моста свободна ото льда. Высокое половодье и превышение уровня воды опасных отметок — по прогнозу синоптиков, маловероятно.

Тем не менее, дежурные смены «Центра ЧС» в реальном времени просматривают камеры системы «Безопасный регион», установленные на всех городских пляжах и у всех мостов в муниципалитете. Также отслеживается информация с датчиков подъема уровня воды на Митяевской переправе и в Малом Уварове на Коломенке. С 15 марта замеры уровня воды на Оке начнет порт Коломна. Визуальное наблюдение ведется за уровнем Оки в Бочманово. Большую помощь в наблюдении спасателям оказывают сельские старосты — им отлично известны места традиционного подтопления участков и точки, где возможны переливы через дороги.

«Администрация округа в прошлом году оборудовала переезд через овраг в деревне Гришино: сделано водопропускное устройство, поднята насыпь — населенный пункт не будет отрезан от большой земли», — отметил Алексей Зорин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что юго-восточные округа региона, в частности Луховицы, оказались подвержены подтоплениям, властям необходимо усилить работу по устранению соответствующих проблем.