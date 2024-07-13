Коломна и Одинцовский округ присоединились к экоакции «Чистый Лес»

Координатор регионального партпроекта «Единой России», председатель ккомитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы Владимир Шапкин заявил, что уборку лесных территорий по программе «Чистый лес» провели в 13 городских округах. Это Балашиха, Шатура, Мытищи, Раменский, Волоколамский, Черноголовка, Воскресенск, Можайский, Лобня, Луховицы, Домодедово, Кашира, Коломна, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Единая Россия» реализует региональный партпроект «Чистый лес» с начала 2023 года. Он направлен на сохранение подмосковных лесов в хорошем состоянии путем проведения просветительских и экологических мероприятий, а еще системной работы с лесхозами и органами исполнительной власти. Каждые выходные в популярных у жителей местах отдыха проводят субботники для уборки лесных участков от валежника, сухих растений и бытового мусора.

«Площадь убранных территорий превысила уже 24 га, в акции приняли участие более 500 человек. Ожидается, что результаты текущего года значительно превысят прошлогодние достижения, на очереди по очистке лесных хозяйств еще более 10 муниципалитетов региона. Леса играют важную роль в жизни нашей планеты, обеспечивая кислородом все живое, а также служат убежищем для множества видов животных. Однако они подвергаются серьезной угрозе из-за пожаров, загрязнения и неправильного использования. Экологическая акция „Чистый лес“ призвана привлечь внимание к этой проблеме и мобилизовать общество для сохранения лесных массивов», — заявил Шапкин.

По его словам, акция стимулирует развитие экологического туризма, привлекая внимание к уникальным лесным уголкам Подмосковья.

11 июля единороссы, сотрудники администрации, депутаты, местные жители и волонтеры под руководством сотрудников лесного хозяйства привели в порядок территорию дендрологического парка в Карасевском лесничестве в Коломне. Поучаствовала также депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева.

На 4 га фиксируют уникальное для Подмосковья число разновидностей растений: есть пихта, лиственница, сибирский кедр, ель, сосна, березу и др. Дендропарк создавали для будущих поколений, первые саженцы и сеянцы высадили к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Несмотря на жаркую погоду, вместе с депутатами Совета депутатов Коломны, жителями и сотрудниками лесничества убрали мусор в Коломенском дендропарке. Акция „Чистый лес“ не имеет четкой даты, а проходит с мая по октябрь в подмосковных лесах. В прошлом году в Московской области благодаря участникам акции было расчищено 73 га леса», — сказала Лобышева.

13 июля в деревне Зайцево Одинцовского округа участниками субботника стали депутат Мособлдумы Михаил Ждан, члены и сторонники партии, представители лесничества, активисты молодежных организаций и экологических объединений муниципального образования. Лесной массив был расчищен от валежника и мусора. Еще удалили сухостой, чтобы новые деревья и кустарники могли свободно расти.

«Инициатива по расчистке лесных угодий в рамках регионального партпроекта „Чистый лес“ проводится не первый год и каждый раз собирает большое количество неравнодушных людей. Она проводится комитетом по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы совместно с комитетом лесного хозяйства Московской области при поддержке партии „Единая Россия“», — добавил Ждан.

Участники акции, в числе которых были и участники предварительного голосования, привели в порядок около 1 га территории.

Проект «Чистый лес» призван защитить и сохранить леса, предотвратить их вырубку и уничтожения экосистем. Другие цели — проведение просветительской работы среди населения, обучение экологическим принципам, вовлечение общественности в уборку и озеленение лесов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.