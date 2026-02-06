Коломенский музей-заповедник получил в дар уникальный набор спичек

Историко-культурный музей-заповедник «Коломенский кремль» 4 февраля получил в дар сувенирный набор спичек «10 чудес России» от Музея спички из Москвы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сувенирный набор спичек «10 чудес России» был передан в дар музею-заповеднику «Коломенский кремль» 4 февраля. В наборе представлены различные виды спичек — от каминных до охотничьих, каждая в отдельном коробке с изображением природных и архитектурных достопримечательностей страны.

Один из коробков украшен видом коломенского кремля и содержит кабинетные спички, которые отличаются большей длиной по сравнению с обычными бытовыми. Это первый случай, когда изображение Коломны появилось на спичечном коробке.

Коллекция спичечных коробков в музее-заповеднике формируется уже несколько лет и насчитывает около 200 экспонатов, созданных в XX–XXI веках.

