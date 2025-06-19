Коломенский ГСГУ участвует в съезде психологических служб в системе образования

В Москве проходит Всероссийский съезд психологических служб «Психолого-педагогическая помощь и сопровождение: от концепции развития психологической службы к стратегии развития образования в РФ». Мероприятие посетили 500 специалистов из со всей страны: педагоги-психологи, руководители центров помощи, ученые и представители вузов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

От коломенского Государственного социально-гуманитарного университета и ассоциации психологов Подмосковья в съезде участвует заведующая кафедрой психологии и социально-педагогического образования СПФ Елена Белоус.

Ключевыми темами обсуждения стали развитие психологической помощи в образовательной среде, поддержка детей и подростков, а также внедрение новых подходов в работу психологических служб школ и вузов. Участники съезда работают над стратегией психолого-педагогического сопровождения в рамках модернизации системы образования.

По словам Елены Белоус, обмен опытом с коллегами со всей страны полезен, потому что психологическое состояние школьников в крупных городах ухудшается. Она также отметила, что представители пяти федеральных министерств и депутаты Государственной думы обратились к участникам с призывом найти решения. Это подчеркивает значимость профессии психолога в системе образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.