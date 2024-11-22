Коломенский ГСГУ стал первым русским партнером Нанкинского университета в КНР

Государственный социально-гуманитарный университет свыше 10 лет тесно сотрудничает с учебными заведениями Китайской Народной Республики. Для расширения партнерской программы ректор вуза Жанна Леонова посетила город Нанкин в провинции Цзянсу, сообщила пресс-служба вуза.

В деловой поездке первой точкой был Нанкинский институт механических и электрических технологий. С ним коломенский вуз предварительно договорился о взаимодействии. Поездка позволила провести живое общение с руководством и студентами института.

Для делегации, в которую входил помощник ректора по международной деятельности Максим Ершов, главным событием визита стала встреча с ректором Нанкинского института Чжоу Цинлин. Обсудили перспективу совместной образовательной деятельности и подписали договор, в котором оговаривается в том числе и академический обмен.

На сегодняшний день в институте учатся 8 тыс. студентов. Главными в обучении являются технические направления — информационная инженерия, электроника, машиностроение и др. К новейшим относятся навигационные технологии и спутниковая связь. Недавно в институте разработали и отправили на орбиту собственный спутник. В текущем году студенты начали посещать занятия по русскому языку. Ректор ГСГУ посетила Китайско-российский образовательный центр при институте.

«У коломенского вуза сложились давние партнерские отношения с университетами Китая. Теперь российско-китайское сотрудничество в сфере образования становится особенно значимым в рамках мировой политической обстановки и укрепления связей наших государств», — сказала Леонова.

В каждом семестре учебные заведения КНР и ГСГУ проводят академический обмен. На один семестр студентов ГСГУ отправляют в Китай для изучения китайских культуры и языка, а студенты КНР приезжают изучать русские культуру и язык. За время работы программы в рамках обмена Китай посетили более 200 студентов коломенского университета.

Во время визита делегация из Коломны также побывала в Нанкинском университете информационных технологий и средней общеобразовательной школе Цися.

NUIST, основанный в 1960 году, считается одним из лидирующих высших учебных заведений Китая. Кампус учебного учреждения представляет собой «город в городе», в котором студентам комфортно жить и учиться. В вузе одновременно учатся около 40 тыс. студентов. Нанкинский университет постоянно развивает партнерства с другими странами, и ГСГУ оказался первым среди российских вузов, с которыми университет решил начать сотрудничать в сфере высшего образования.

На встрече с ректором Чэнь Хайшань подписали договор и определили шаги по дальнейшему взаимодействию в бакалавриате и магистратуре. Коллеги из КНР заинтересовались такими направлениями, как технические и естественные науки, информатика, иностранные языки и экономика. Стороны договорились о намерении разработать современные программы образования и продолжить сотрудничество в стажировках преподавателей, академической мобильности и других инициативах.