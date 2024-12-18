Коломенских педагогов наградили за успехи в конкурсах и акциях всероссийского масштаба

На протяжении года ученики коломенских и озёрских образовательных учреждений достойно проявляли себя в различных конкурсах, состязаниях и акциях всероссийского уровня. Заслуженные награды вручили на мероприятии их наставникам — преподавателям физкультуры и тренерам.

Клуб «Максимум» гимназии № 2 «Квантор» стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса среди школьных спортивных клубов в номинации «Звёзды школьного спорта», а клуб «Спортландия» из школы № 30 — в номинации «Руководитель школьного спортивного клуба- педагог и наставник».

Учащиеся из лицея № 4 стали лучшими на региональном этапе Всероссийской Акции «Физическая культура и спорт — альтернатива пагубным привычкам» в номинации «Спортивный репортаж», ребята из коломенского центра детского творчества — лауреатами в номинации «Наша спортивная страна», а воспитанники комплексной школы «Озеры» — в номинации «Одна семья — одна команда».

Таких высот ребята достигли с помощью своих наставников. Их труд тоже был отмечен наградами. Так Александр Бобровников, учитель физической культуры Емельяновской СОШ, стал лауреатом регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России- 2024».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.