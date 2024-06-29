Коломенских активистов наградили перед Днем молодежи

«Вы помогаете нам смотреть на существующие вещи другим взглядом, участвуете в организации мероприятий и воплощаете в жизнь множество полезных проектов, которые способствуют развитию и процветанию нашего городского округа», — сказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

В зале администрации собрались представители молодежных центров и организаций, сотрудники школ и вузов. Александр Гречищев, председатель Совета депутатов Николай Братушков и председатель Совета Коломенского офицерского собрания, контр-адмирал Вячеслав Юрченко вручили около 20 благодарственных писем и грамот молодым и активным коломенцам за вклад в жизнь округа.

В округе проживает около 53 тыс. молодых людей. Для них регулярно проходят разнообразные фестивали, мероприятия и проекты. Пять молодежных центров занимаются организацией досуга, патриотическим воспитанием и добровольческой деятельностью. Большая работа проводится по вовлечению молодежи в добровольческое движение — сейчас в муниципалитете действует 30 волонтёрских корпусов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.